Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Tanju Karabudak (52), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne seyir halinde olan Davut Ç. (42) yönetimindeki 16 KPR 24 plakalı otomobil, kara yoluna aniden çıktığı iddia edilen Tanju Karabudak'a (52) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 55 metre sürüklenen Karabudak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Davut Ç., hafif yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden Tanju Karabudak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı