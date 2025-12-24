Haberler

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 3'ü çocuk, 7 yaralı

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 3'ü çocuk, 7 yaralı
Güncelleme:
BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Cerrah Mahallesi istikametinden gelip, kırmızı ışıkta geçerek kavşağa giren İsmail D. (65) yönetimindeki 16 CFM 27 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunda seyir halinde olan Kürşat A.'nın (26) kullandığı 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada sürücüler ile 16 CFM 27 plakalı araçtaki Ebru Ç. (34), Belinay Ç. (7), Batuhan Ç. (9), Emirhan Ç. (5) ile diğer araçtaki Mücahit G. (32) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

