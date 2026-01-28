Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza 15.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Paşaören Sokak'tan çıkan Rabia S.(26) yönetimindeki 16 BSV 294 plakalı otomobil ile Hicran Sokak'ta ilerleyen Ömer Faruk Y.'nin (45) kullandığı 16 BJC 320 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Rabia S., Ömer Faruk Y. ve Burak Emin Y. (16) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yararlan iki sürücü ile bir yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),