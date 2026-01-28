Haberler

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza 15.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Paşaören Sokak'tan çıkan Rabia S.(26) yönetimindeki 16 BSV 294 plakalı otomobil ile Hicran Sokak'ta ilerleyen Ömer Faruk Y.'nin (45) kullandığı 16 BJC 320 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Rabia S., Ömer Faruk Y. ve Burak Emin Y. (16) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yararlan iki sürücü ile bir yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isim ölümden döndü
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti

100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isim ölümden döndü
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki