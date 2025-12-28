Haberler

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yusuf G. (18) idaresindeki 16 KM 378 plakalı otomobil, Alanyurt Mahallesi Esenler Caddesi'nde Selçuk E. (41) yönetimindeki 16 BSG 845 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ayşe Gümüş E. (38) ve kaldırımda yürüyen Dursun G. (70) yaralandı.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi
6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Şimdiyse taraftarın sevgilisi oldu

6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Yaptığıyla taraftarın sevgilisi oldu
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Maçta sahaya giren köpeğin yaptığı şey görenleri güldürdü

Maç esnasında sahaya giren köpeğin yaptığını görenler kahkaha attı