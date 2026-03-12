Haberler

Bursa'da trafik denetlemesinde 25 sürücüye 448 bin TL ceza

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 25 sürücüye toplamda 448 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerde 170 polis görev aldı ve bin 118 kişi GBT sorgusundan geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından 10 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 25 araç sürücüsüne toplam 448 bin TL para cezası uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 farklı noktada denetleme gerçekleştirildi. Denetimlere 170 polis katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçların evrakları kontrol edilirken, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bin 118 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 258 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 25 araç sürücüsüne toplam 448 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
