Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Toprağın Uykusu" etkinliğinde köy seyirlik oyunları oynandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kışı karşılamak amacıyla düzenlenen 'Toprağın Uykusu' etkinliği, deve oyunu ve halk oyunları gösterileriyle yapıldı. Etkinlik, Anadolu'nun kadim geleneklerini yaşatırken, bereket ve dayanışma mesajları verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Toprağın Uykusu" geleneğiyle, kışı karşılamak için deve oyunu ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

İnegöl Belediyesi tarafından, kış gün dönümünde kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde Anadolu'nun kadim gelenekleri yaşatıldı.

Bereket, paylaşma ve dayanışma mesajları verilen etkinlik, Anadolu'da toprağın dinlenme ve yenilenme dönemi olarak kabul edilen kış mevsiminin başlangıcını simgeliyor.

İnegöl Belediyesi de bugün bu geleneği kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde düzenlenen "Toprağın Uykusu" programıyla sürdürdü.

Etkinlik kapsamında Anadolu'nun köy seyirlik oyunlarından deve oyunu ve İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi halk oyunları sahnelendi.

Gösteride, köy evlerini tek tek gezen ekip maniler ve eğlencelerle erzak ve ikramları topladı.

Gastro İnegöl ekibi tarafından da katılımcılara çorba ikram edilirken, Gündüzlü Mahallesi sakinlerinin hazırladığı şipit (üzeri tavuklu, hamurlu bir yemek) ve yöresel lezzetler de sofralarda yerini aldı.

Ayrıca katılımcılar dua etti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

Hastaneden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı: Babamı bulamıyoruz
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
title