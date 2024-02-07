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İnegöl'de Tarla İncelemesi Sırasında Kaza: 1 Ölü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarla satın almak için inceleme yapan Kamil Yıldız, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, satın almak istediği tarlayı incelerken dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlanan Kamil Yıldız (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Gündüzlü Mahallesinde meydana geldi. Oğlu Ahmet Yıldız ile birlikte satın almak için incelemeye geldiği yamaç arazide bir anda dengesini kaybeden Kamil Yıldız, 20 metre yuvarlandı. Ahmet Yıldız'ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kamil Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kemal Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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