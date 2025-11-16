İnegöl'de Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
İlçeye bağlı Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde Gökhan D. (21) idaresindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet A. (21) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel