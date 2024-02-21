İnegöl'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Çetin T. (45) idaresindeki 16 S 6166 plakalı servis minibüsü, Alanyurt Yeni Mahalle'de Sancak ile Gülfidan sokaklarının kesişiminde, Yusuf G'nin (21) kullandığı 77 AD 038 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan servis minibüsü bir evin bahçe duvarına, hafif ticari araç da parkın tel örgülerine çarparak durabildi.
Kazada, minibüs sürücüsü Yusuf G. ile aynı araçtaki öğrencilerden İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed A. (4), Akif K. (7), Eslem Nur A. (7) ve öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.