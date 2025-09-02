İnegöl'de Samanlık Yangını: 5 Bin Balyayı Yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında 5 bin saman balyası yanarken, bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde küçükbaşların bulunduğu çiftliğinin samanlığında çıkan yangında 5 bin saman balyası yanarken, 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Boğazköy Mahallesi'nde Galip Duyan'a ait küçükbaşların bulunduğu çiftliğinin samanlığında çıktı. Samanlıktan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenerek bayılan Gönül K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürülürken, 5 bin balya samanın yanarak kül olduğu öğrenildi.

Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

