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İnegöl'de refüj kazası: 1 yaralı

İnegöl'de refüj kazası: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İ.G. yönetimindeki 16 AGZ 467 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl ilçesi Perşembe Pazarı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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