İnegöl'de park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kırsal Cerrah Mahallesi Şehit Astsubay Mehmet Karakaşoğlu Caddesi'nde Hakan F. (26) yönetimindeki 16 ALH 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan minibüse, ardından traktöre çarptı.

Çarpmanın araç içinde sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücü Hakan F'yi sıkıştığı yerden çıkartarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
