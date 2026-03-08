Haberler

El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobili yokuş aşağı hareket etti. Kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki dede ve torunlarına çarpan araç sonucu 11 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetti, dedesi ve 13 yaşındaki ağabeyi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünü el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuş aşağı hareket edip kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazada Öykü Durgut hayatını kaybederken, dedesi ile ağabeyi ise yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Mücahit S.'nin (30) yol kenarına park edip markete gittiği 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hareket etti. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, hızlanıp yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen Piri Durgut ile torunları Ayaz ve Öykü Durgut'a çarptı. Yayaları altına alan otomobil, bir sitenin duvarına ve direğe çarpıp, durdu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ve torunlarını İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Öykü Durgut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyup hastaneye gelen kardeşlerin annesi Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri otomobil sürüsünü gözaltına aldı. Öte yandan kaza bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

Savaşta tüm hesaplar sil baştan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı

Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken yakalandı
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor, tek bir amaç var

İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi