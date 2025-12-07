Bursa'da dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gülşen Ö.'nün kullandığı otomobil, Mestanlı Caddesi'nde dereye devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.
Gülşen Ö. (49) yönetimindeki 16 AKF 113 plakalı otomobil, Akhisar Mahallesi Mestanlı Caddesi'nde Karadere'ye devrildi.
Ters dönen araçtaki sürücü ile Cafer Ö. (58) ve Esma Ş. (77) yaralandı.
Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
