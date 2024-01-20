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İnegöl'de otomobil çarpması sonucu yaralanan kişiye esnaf şemsiye tuttu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından çevredeki bir esnaf, yaralıya şemsiye tutarak sağanaktan korudu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Senayi Ç. (63), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması nedeniyle yaralandı. Kazanın ardından asfaltta yatan yaralıya çevredeki bir esnaf şemsiye tutup, sağanaktan korudu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İlker A. (55) yönetimindeki 16 CND 10 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Senayi Ç.'ye çarptı. Senayi Ç. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir esnaf, asfaltta yatan yaralıyı yağmurdan korumak için şemsiye getirerek ambulansa bindirilene kadar şemsiye tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinayi Ç., tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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