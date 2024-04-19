İnegöl'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Orhaniye Mahallesi'nde Mehter Sokağı'ndan Baykut Sokağı'na geçmeye çalışan Hasan Ş. idaresindeki 16 AOT 579 plakalı otomobil ile Baykut Sokağı'nda seyreden Fahri U'nun kullandığı 16 ALP 530 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Hasan Ş. ve Fahri U. ile araçlarda bulunan Ali A. ve Ayşe D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.