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İnegöl'de Ortaokul Öğrencisi Kur'an-ı Kerim'i 4 Ayda Ezberledi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi. Emirhan, hafızlık eğitimine yaz tatilinde daha fazla ağırlık vererek başarısını tamamladı. İcazet töreni düzenlenen Emirhan'ın gayreti ve azmi takdir topladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

İlçedeki bir ortaokulda 6'ncı sınıfa geçen 11 yaşındaki Emirhan, nisan ayında İnegöl Niyazi Kudret Proje Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almaya başladı.

Okuldaki dersleriyle beraber yürüttüğü hafızlık eğitimine yaz tatilinin başlamasıyla daha fazla ağırlık veren Emirhan, Kur'an-ı Kerim ezberini 4 ayda tamamladı.

Kurs yönetimi tarafından Emirhan ve diğer hafızlar için icazet töreni düzenlendi.

Emirhan Can, AA muhabirine, çalışırken bazen zorlanıp ağladığını ancak hafızlığını tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Hafızlık eğitimine annesinin yönlendirdiğini belirten Emirhan, "Burayı ve hocalarımı çok sevdim. Evde de kursta da çalıştım. Okulum olmasaydı 2 ayda da bitirebilirdim. Kendimi çok sıkmadım." diye konuştu.

"Kendine söz verdi ve hedefine ulaştı"

Baba Uğur Can ise oğlunun gayretli olduğunu, kurstaki hocalarının da bizzat ilgilenmesiyle emeklerinin boşa çıkmadığını dile getirdi.

Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan Can, "Biz elimizden gelen gayreti gösterdik, o da bizim gayretimizi boşa çıkarmadı. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Allah yolunda inşallah ömür boyu bu azmini devam ettirir." dedi.

Kursta öğrencileri yetiştiren eğitmenlerden Ahmet Çetin de Emirhan'ın bu başarıya azmiyle ulaştığını belirtti.

Öğrencisini tebrik eden Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Emirhan çok mücadele etti. Yeri geldi ağladı, yeri geldi yerinde duramadı. Hakikaten yerinde duramadığına şahit olduk hepimiz. Annesi her gün 05.30'da uyandırır, bütün sayfaları tek tek alır dinler ve o şekilde kursa gönderirdi. Ailesi çok mücadele etti. Kendisi bir hedef koydu; 'Hocam ben hiç fire vermeyeceğim, hiç hasta olmadan hafızlığımı tamamlayacağım' diye kendine söz verdi ve hedefine ulaştı."

Kaynak: AA / Güncel

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