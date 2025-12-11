Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Belgüzar Ö.'ye motosiklet çarptı. Kazada hem yaya kadın hem de motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Murat Y. (48), idaresindeki 16 BGS 083 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Belgüzar Ö.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle Bergüzar Ö. ve devrilen motosikletten düşen sürücü Murat Y. yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel