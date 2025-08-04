İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda patlama sesleri çevre mahallelerden de duyuldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Edebey Mahallesi'nde, eski bir tavuk çiftliğinden dönüştürülen mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle imalathanedeki bazı kimyasal maddeler patladı. Patlama sesleri çevre mahallelerden de duyuldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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