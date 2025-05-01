İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

İnegöl'de Merdivenden Düşen Gençlik Merkezi Sorumlusu Yaralandı

İnegöl'de Merdivenden Düşen Gençlik Merkezi Sorumlusu Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami bahçesindeki gençlik merkezi binasına tabela takarken dengesini kaybedip merdivenden düşen 54 yaşındaki Kenan Ö., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde cami bahçesindeki gençlik merkezi binasına tabela takarken merdivenden düşen Kenan Ö. (54), yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Sanayi Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Yapımı tamamlanan gençlik merkezinin binasına tabela takmak isteyen merkez sorumlusu Kenan Ö., dengesini kaybederek merdivenden yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Kenan Ö., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kenan Ö., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kenan Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.