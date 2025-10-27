İnegöl'de Mantar Zehirlenmesi: Çift Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mantar toplayan bir çift, yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı.
Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen Keziban İ. (40) ve Adem İ. (44) bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvuran çift, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel