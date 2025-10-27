Haberler

İnegöl'de Mantar Zehirlenmesi: Çift Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mantar toplayan bir çift, yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı.

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen Keziban İ. (40) ve Adem İ. (44) bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvuran çift, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi

Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi
Galatasaray maçı sonrası sert tepki: İnsanlarda da omurga olmayacağını gördük

Galatasaray yenilgisi sonrası verdi veriştirdi: Omurgasız insanlar
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Acun Ilıcalı'nın 2 takımı da hedefe doğru ilerliyor

Fenerbahçe'den ayrılmak ona yaradı! Takımları dur durak bilmiyor
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Tarihi El Clasico Real Madrid'in

1 penaltı, 3 gol iptal! İşte tarihi El Clasico'da kazanan
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.