Kavgada komşusu 2 kadını yaraladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada biri bıçakla, diğeri darp sonucu 2 kadın yaralandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cesur E. (25) ile komşuları Gözde A. (31) ve Nazlıcan K. (24) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Cesur E., elindeki bıçak ve sopayla iki kadına saldırdı. Nazlıcan K. kollarından ve yüzünden bıçakla yaralanırken, Gözde A. ise sopayla darbedildi. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

