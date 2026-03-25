Orman Ürünleri Fabrikasında Kimyasal Kazan Temizliği Faciası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında kimyasal kazanı temizlerken gazdan etkilenen işçi bayıldı, onu kurtarmak isteyen diğer işçi ise yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında kimyasal kazanını temizlerken gazdan etkilenip bayılan Süleyman Ç. (40), hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yarım kalan temizliği tamamlamak için kazana giren Mikail Aktaş (36), gazdan zehirlenip yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Süleyman Ç., kimyasal kazanını temizlediği sırada iddiaya göre sızan gazdan zehirlenerek bayıldı. Süleyman Ç., fabrikaya sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu olaydan bir süre sonra Mikail Aktaş, güvenlik maskesini takıp mesai arkadaşının bayılmasıyla yarım kalan temizliği tamamlamak istedi. Aktaş'ın bayıldığını gören diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Duran kalbi masajla çalıştırılan Aktaş, ambulansla sevk edildiği özel hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor

3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

En çok taraftara sahip kulüpler belli oldu! Fenerbahçe tarih yazdı