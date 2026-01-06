Haberler

Tartıştığı kayınbiraderini bacağından vuran şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eniştesi Nurefeddin Bulut'un tabancayla bacağından vurduğu kayınbiraderi Fahrettin S. hastaneye kaldırılırken, Bulut tutuklandı. Olay, boşanma aşamasındaki eşine ait eşyaların alınması sırasında yaşanan bir tartışma sonucunda meydana geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kayınbiraderi Fahrettin S.'yi (45) çıkan kavgada tabancayla bacağından vuran Nurefeddin Bulut (66), tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'taki 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Fahrettin S., eniştesi Nurefeddin Bulut'un evine gidip, boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak istedi. Eşyaları aldığı sırada enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbedede Nurefeddin Bulut'un tabancayla açtığı ateşle Fahrettin S. sol bacağından vuruldu. Olay sırasında Bulut da tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol bacağından vurulan Fahrettin S., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darptan yaralanan enişte ise polis ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülüp, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Evinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilen Nurefeddin Bulut'un ifadesinde, "Eşimin erkek kardeşi eve gelip eşyaları almak istedi. Aramızda tartışma yaşandı. Beni darbetmeye başladı. Ben de kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
