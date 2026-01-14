Haberler

Bursa'da döner ustasından 'kardan döner' ikramı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir döner ustası, kar yağışını fırsata çevirerek iş yerinin önünde vatandaşlara kardan döner ikram etti. Etkinlik, çevre sakinlerinin büyük ilgisini topladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir döner ustası, kar yağışını fırsata çevirerek dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Döner şişine kar kütlesi takan usta, iş yerinin önünde vatandaşlara 'kardan döner' ikram etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir döner işletmesinin sahibi Gökhan Güneş (35), kar yağışını fırsat bilip sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdi. Topladığı kar kütlesini döner şişine takan Güneş, iş yerinin önünde toplanan vatandaşlara kardan döner ikramında bulundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizlemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
