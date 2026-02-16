Elektrik akımına kapılan işçi, inşaatın 2'nci katından düşüp yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat alanına çektiği demirin enerji nakil hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan Fırat Y. (33), 2'nci kattan düşüp yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında kırsal İsaören Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Fırat Y., apartman inşaatının 2'nci katına çektiği demirin, yol kenarından geçen enerji nakil hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşüp ağır yaralanan Fırat Y., ambulansla kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.