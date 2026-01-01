Haberler

Bursa'da iki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da iki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf A.(20) yönetimindeki 16 KLA 08 plakalı hafif ticari araç, İnegöl Caddesi üzerinden yola çıkan Gökhan A. (35) yönetimindeki 16 F 0849 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Yusuf A. ile araçta bulunan Hamza Ç. (20) ile diğer araçta olan yolcu Tuba A. (33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
