Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Yaralanan sürücü ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Orhan Y. (37) yönetimindeki 16 LV 877 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören Kavşağı'nda Ayşenur T. (33) idaresindeki 16 PL 420 plakalı SUV tipi otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ayşenur T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Veysel A. (72) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
