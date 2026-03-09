Bursa'da mahallede yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı mahallelerde yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. Gazı kontrol etmek için çakmak kullanan bir kişinin bulunduğu dairenin tuvaletinde ise basınç patlaması meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye ve Mesudiye mahallelerinde yaşandı. Mahallede yaşayanlar lavabolardan gelen gaz kokusunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin gaz ölçüm cihazlarıyla yaptığı kontrolde gazın yanıcı, parlayıcı ve zehirli gaz (NSC) olarak ölçüldüğü belirtildi. Bunun üzerine ihbar gelen apartmanlarda yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri, sokaklardaki altyapı giderlerine köpük sıkarak gazın etkisini azaltmak için çalışma yaptı.

ÇAKMAK KULLANDI, PATLAMA OLDU

Orhaniye Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan kişinin kokunun kaynağını kontrol etmek için tuvalette çakmak kullanması sonucu ufak çaplı basınç patlaması meydana geldi. Olayı anlatan Süleyman Demir, "Lavabolardan gelen bir gazmış. Bir dairede oturan arkadaş kokuyu alınca çakmak çakmış ve patlama yaşanmış. Herhangi bir zarar yok, Allah'a şükür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı