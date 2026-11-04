İnegöl'de fotoğrafçı Resul Gümüş 137 ülkeden 6 bin parçalık koleksiyonu sergiliyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Resul Gümüş (53), fotoğrafladığı 137 ülkeden topladığı 6 bin parçalık magnet ve biblo koleksiyonunu evinde sergiliyor. Gümüş, koleksiyonunu müzeye dönüştürmeyi ve ziyaret ettiği ülke sayısını 197'ye çıkarmayı hedefliyor.

İnegöl'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Resul Gümüş, yurt dışı seyahatlerinde fotoğrafladığı ülkelerden hatıra olarak topladığı yaklaşık 6 bin magnet ve bibloyla koleksiyon oluşturdu. Bugüne kadar 137 ülke gezen Gümüş, evinin 2 odasını dolduran ve yaklaşık 50 bin avro değerindeki koleksiyonu ile müze oluşturmayı istiyor. Gittiği ülkelerden yaklaşık 3 bin magnet ve 3 bin biblo satın alıp 6 bin parçalık koleksiyon oluşturan Gümüş, "Koleksiyonu saklamak oldukça zor. Çünkü magnetleri satın alıp yapıştırıyorsun. Bunları sergilemek için alan sıkıntısı yaşıyorum. İleride büyük bir yer alıp, müzeye dönüştürmek istiyorum. Böylece sadece ben görmeyeyim, herkes görsün ve faydalansın istiyorum. Şu anda evimin 2 odası koleksiyonla dolu. Bu yüzden hanımla da bazen kavga ediyoruz" diye konuştu.

'100 İKONİK YERDEN 96'SINI GEZDİM'

Seyahat tutkusunun hayatının önemli bir parçası olduğunu ve ilk yurt dışı seyahatine 2012 yılında çıktığını belirten Gümüş, "14 yılda toplam 137 ülke gezdim. Fotoğraf sanatçılığımı yurt dışında fotoğraf çekerek devam ettiriyorum. Dünyadaki 100 ikonik yerden 96'sını gezmiş vaziyetteyim" dedi.

Seyahatlerinde farklı ülkelerde ilginç olaylarla karşılaştığını da belirten Gümüş, "Cezayir'de mahsur kaldım, dron yüzünden böyle bir durum yaşadım. Dronu ülkeye sokmak yasak olduğu halde gümrükte yakalamadılar. Ancak ülkeden çıkışta, bunu ülkeye kaçak soktuğumu söyleyerek ceza vereceklerini belirttiler. Bu nedenle yaklaşık 1 ay mahsur kaldım. Rusya'da sorgulandım. Romanya'da dümdüz yolda yürürken bacağımı kırdım. Güney Afrika'da Lesotho diye bir ülke var, bize vize vermedi. Ülkeye kaçak girdik ve kaçak çıkmak zorunda kaldık. Hayatımda ilk defa 55 yaşında ceza yedim. İlk defa yurt dışında mahkemeye çıktım. Cezaevinde kalmadım. Yanımda eşim de vardı. Bu süreçte sadece pasaportuma el koydular ancak o süre içerisinde yurt dışına çıkışım yasaklandı. Bunların haricinde dünyanın en güzel yerlerini de gördüm. Örneğin en son gittiğim Pakistan'daki doğal güzellikler, K2 Dağı ve diğer bölgeler çok güzeldi. Çok güzel görüntülerle ülkemize geri döndük" diye konuştu.

GENÇLERE İLHAM OLMAK İSTİYOR

Resul Gümüş, "197 ülke hedefim var. Sadece Orta Afrika'da ve birkaç Karayip ülkesinde gezmediğim yerler kaldı. Onları da tamamladığımda hedefim olan 197 ülkeye ulaşmak ve İnegöl'de dünyayı en çok gezen insan olabilmek istiyorum" dedi.

Gençlere ilham olmayı amaçladığını da vurgulayan Gümüş, "İlerideki hedeflerimden biri de İnegöl'deki ve Türkiye'deki gençlere ilham olabilmek. Onların görsel hafızalarına farklı yerleri kazıyabilmek istiyorum. Sergilediğim koleksiyonu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gelip görmesini arzu ediyorum. Dünyadaki ikonik yerlerin nereler olduğunu görüp buraları kafalarında canlandırmalarını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı