Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. Kaza, park halindeki araçlara çarparak gerçekleşti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilerek park halindeki araçlara çarptığı kazada 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde ehliyetsiz sürücü Ali B. (14) yönetimindeki 16 AOY 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek park halindeki 16 AFH 829 plakalı otomobil, 16 BTF 434 plakalı otomobil ve 34 SR 6914 plakalı öğrenci servisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ve öğrenci servisindeki 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesiyle kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
