Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İnegöl'de düzensiz göçmen operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 11 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi Letafet Sokağı'nda yabancı uyruklu bir kişiye ait eve baskın yaptı.

Ekipler, içerideki 11 düzensiz göçmenden birinin evi kiraladığını, diğerlerini para karşılığında burada barındırdığını belirledi.

İnegöl Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İnegöl Emniyet Müdürlüğü İnegöl Bursa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ogeday diskalifiye mi olacak, Ogeday ne yaptı 8 Nisan Pazartesi? 8-9 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kim? Tarzan Rıfkı filmi konusu, oyuncuları ve Tarzan Rıfkı özeti! Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi? Avanak Abdi konusu nedir? Avanak Abdi filmi ne anlatıyor? Avanak Abdi filmi hikayesi! Avanak Abdi filmi oyuncuları kim? Avanak Abdi filmi konusu, oyuncuları ve Avanak Abdi özeti! Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi konusu ne, oyuncuları kimdir? Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti Mahalleden Arkadaşlar filmi nerede çekildi? Mahalleden Arkadaşlar ne zaman, hangi tarihte vizyona giriyor? Mahalleden Arkadaşlar filmi oyuncuları kim? Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu, oyuncuları ve Mahalleden Arkadaşlar özeti! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title