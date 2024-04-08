İnegöl'de düzensiz göçmen operasyonu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 11 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi Letafet Sokağı'nda yabancı uyruklu bir kişiye ait eve baskın yaptı.
Ekipler, içerideki 11 düzensiz göçmenden birinin evi kiraladığını, diğerlerini para karşılığında burada barındırdığını belirledi.
İnegöl Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.