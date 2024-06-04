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İnegöl'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mesudiye Mahallesi Sakin Sokağı'nda 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mesudiye Mahallesi Sakin Sokağı'nda 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mesudiye İtfaiye İnegöl Çocuk Bursa Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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