İnegöl'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

İnegöl'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin bisikletli 6 yaşındaki Cihan K.'ya çarpması sonucu ağır yaralanmasını ardından, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli 6 yaşındaki Cihan K., ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Albayrak Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa Rıdvan Ş. (21) yönetimindeki 34 CUP 741 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Cihan K.'ya çarptı. Çarpmasının şiddetiyle yola savrulan Cihan K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Mustafa Rıdvan Ş.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük anlaşmasını o ülke ile imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.