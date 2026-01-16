Haberler

Evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezen tilki kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tilki, evlerin bahçe duvarlarının üstünde dolaşırken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Süleymaniye Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına atlayan tilki, çevredeki insanların dikkatini çekti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine inen tilki, evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezerken görüntülendi.

Süleymaniye Mahallesi'ndeki evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezen tilki, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; tek katlı yapının çatısından bahçe duvarına atlayan tilkinin, bir evin bahçesine girdiği, bir süre sonra çıkıp, başka bir evin bahçe duvarının üstünde gezdiği görüldü. Çevredekilerden ürken tilki, bir süre sonra gözden kaybolurken; görüntülere çatının üstünde tilkiyi seyreden bir kedi de yansıdı.

