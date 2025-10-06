Haberler

İnegöl'de 5 Katlı Apartmanda Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

