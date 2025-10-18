İnegöl'de 25 Yaşında Erkek Cesedi Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde köprülü kavşaktaki yeşil alanda, 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Yoldan geçenler yeşillik alanda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşlarında olduğu sanılan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirsiz ceset, Cumhuriyet savcılığı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kimliği araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.