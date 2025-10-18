Haberler

İnegöl'de 25 Yaşında Erkek Cesedi Bulundu

İnegöl'de 25 Yaşında Erkek Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köprülü kavşakta yeşil alanda bulunan 25 yaşlarındaki erkek cesedinin kimliği araştırılıyor. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde köprülü kavşaktaki yeşil alanda, 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Yoldan geçenler yeşillik alanda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşlarında olduğu sanılan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirsiz ceset, Cumhuriyet savcılığı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kimliği araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi

KKTC yarın sandık başına gidiyor! Adaylardan biri saatler kala çekildi
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok

Dolmabahçe'de büyük şok! Her şey 2 dakikada değişti
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.