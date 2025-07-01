İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk 4'üncü Kattan Düştü

İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk 4'üncü Kattan Düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı bir binanın en üst katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. İlk müdahale İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4'üncü kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi'nde, Y.K. (2) 4 katlı binanın en üst katındaki evin penceresinden düştü.

Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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