İnebolu'da Denetimli Serbestlik Hükümlüleri için Sosyal Market Açıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Kastamonu Şubesi iş birliğinde denetimli serbestlik hükümlüleri ve ailelerine yönelik sosyal market açılışı gerçekleştirildi.

İnebolu Adliyesi bünyesinde kurulan sosyal marketin açılışına Kaymakam Necdet Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İnebolu Adalet Komisyonu Başkanı Atakan Karabulut, Belediye Başkan Vekili Necmi Mankaloğlu, Türk Kızılay Şube Başkanı Sabit Tavil ile hakimler ve cumhuriyet savcıları katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, burada yaptığı konuşmada, Denetimli Serbestlik Kanunu kapsamında hükümlülerin yeniden topluma kazandırıldığını söyledi.

Koşullu salıvermenin dünyada hukukun bir gerçeği olduğunu söyleyen Turan, "Herhangi bir suçtan bir hükümlüyü ömür boyu hapsetmek, modern hukuk sistemlerinde mümkün değil. İnsanlar topluma tekrar dahil oluyorlar. Bu insanlarla toplumda bir arada yaşıyoruz. Suçtan kaynaklı zaten dezavantajlı durumları oluyor. Eğer ıslahları sağlanmazsa ve hızlı şekilde topluma yeniden katılmaları mümkün olmazsa önce kendi yakınları ve sonra da bütün toplum için olumsuz sonuçlar doğuruyor." dedi.

Sosyal marketi Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirdiklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ülke genelinde yaptığı proje kapsamında sosyal market açıldı. Sosyal market kapsamında hükümlülerimiz sadece kendisi için değil, aynı zamanda aileleri, çocukları için yalnızca giyim olarak da değil, kırtasiye bölümü de oluşturduk, okula giden çocukları var. Onların da ailelerinden babalarından ve annelerinden kaynaklı dezavantajlı durumlarını giderebilmek için onlarla alakalı bölüm oluşturduk. Denetimli serbestlik sadece bunu yapmayacak burada. O insanların hayatlarını daha normal şekilde idame ettirebilmeleri için bu proje gerçekleşti."

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil de İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile gerçekleştirilen iş birliğiyle hayata geçen butik mağazanın ihtiyaç sahiplerine yalnızca giyim ve gıda desteği değil, aynı zamanda umut, güven ve onur da sunacağını vurgulayarak, "Bu mağaza özellikle denetimli serbestlikten faydalanan vatandaşlarımız için yeniden topluma tutunma yolunda güçlü bir adım olacaktır. Kızılay olarak bizler insanı önceleyen, kimseyi geride bırakmayan anlayışla ülkemizin her karış toprağında, gönül coğrafyamızda, nerede ihtiyaç sahibi varsa orada olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürü Arif Özyön de kuruluşlarının 20. yılını kutladıklarını dile getirerek, "Denetimli serbestlik sistemi, ceza adalet sistemi içerisinde yer alan, şüpheli, sanık veya hükümlü bireylerin ceza infaz sürecinin bir bölümünü toplum içinde geçirmelerini sağlayan, aynı zamanda bireyin denetim, takip, rehberlik ve rehabilitasyon süreçlerine tabi tutulduğu çok boyutlu bir rehabilitasyon ve infaz mekanizmasıdır." ifadesini kullandı.