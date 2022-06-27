İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (4)

SEL SULARINI DİKKATE ALAN AİLE, GECEYİ ARABADA GEÇİRDİ

AFAD ile Meteoroloji tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşma noktasına geldi. Selden etkilenen vatandaşlar çamura bulanan evlerini temizlemeye çalıştı. Şiddetli yağışın ardından Söke Çayı'nın taştığı İnebolu ilçesindeki vatandaşlardan Yılmaz Maden, uyarıları dikkate alarak sabaha kadar uyumadıklarını söyledi. Evinde sel nedeniyle hasar olduğunu belirten Maden, "Uyarılardan sonra yukarı mahalleye giderek ailemle birlikte arabanın içinde kaldım. Sel haberini alınca aşağıya indim. Baktık ki çay taşmış. Benim çok fazla zararım olmadı. Su balkondan girmiş. Yollar deniz gibi olmuştu. Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Suyun çekilmesi için ekiplere yardım ettik. Yolu patlatıp suyu dereye verdiler" dedi.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağıştan kaynaklanan selden dolayı bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Bozkurt ilçesi İlişi Köyünde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD'a ait helikopterlerle yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Şifanur SANSAR-Fatih POYRAZ-Burak TEKİN-Akif DOĞAN-Barış İLYASOĞLU-Mehmet SALMAN/ANKARA,