İnci kefalinin göç yolculuğu ve martıların balık avı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Van'ın Erciş ilçesinde İnci Kefali Tabiat Parkı'nı ziyaret edenler, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu ve martıların balık avını izliyor.

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'ne dökülen akarsulara göç eden inci kefallerinin yolculuğu sürüyor.

Balık göçünün yoğun olarak gözlemlendiği Erciş İnci Kefali Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, balıkların göçünü ve martıların inci kefallerini avladığı anları izliyor.

Ziyaretçilerden Turan Mercan, AA muhabirine, eşi ve çocuklarıyla balıkların göç mücadelesini izlemeye geldiklerini söyledi.

Martıların yoğunluğuna vurgu yapan Mercan, "Gördüğümüz manzara gerçekten müthiş. Türkiye'nin birçok ilinden, yakın ilçelerimizden ve bölgemizden çok sayıda insan burada bulunuyor. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, bölgemizin turizmine ciddi anlamda katkı sunuyor. Bu da bizi bölge insanı olarak çok mutlu ediyor." dedi.

Bursa'dan gelen Meral Kızıldere ise "Harika bir yer. İlk kez inci kefali göçünü gördüm. Balıklar çok güzel sıçrıyor, martılar da onları avlıyor. Çok hoşuma gitti. Doğa harikası bir yer. Herkesin gelip görmesini isterim." diye konuştu.

Ağrı'dan gelen Vefa Kaya da "İnternette balık bendinin videolarını gördük ve merak ettik. Bu merak üzerine buraya geldik. Şu an izliyoruz. Gerçekten insanların anlattığı ve görüntülerde gördüğümüz gibi çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.