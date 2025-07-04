İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili davada yeni gelişme

İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili davada yeni gelişme
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İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada tanıklar dinlendi. Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen duruşmada, Adli Tıp raporunda fiili ehliyetsiz olduğu belirtilen Kıraç'a daha önce geçici ve kalıcı vasi atanmıştı. Mahkeme, tanık beyanlarının ardından davayı 18 Temmuz'a erteledi.

İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada tanıklar mahkeme huzurunda dinlendi. Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, önceki celselerde aldığı gizlilik kararı nedeniyle duruşmaya basın mensuplarının alınmasına izin vermedi. Tanık beyanlarının alınmasının ardından duruşmanın 18 Temmuz tarihine ertelendiği öğrenildi.

İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili davada yeni gelişme

DAVA SÜRECİ

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını öne sürerek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin bulunmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği ifade edilmişti.

İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili davada yeni gelişme

Mahkeme, söz konusu rapor doğrultusunda Kıraç'a geçici vasi atamış; devamında Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan ayrı bir dava sonucunda ise kalıcı vasilerin belirlenmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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