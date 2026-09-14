İmralı Heyeti, Öcalan'ın değerlendirmelerini paylaştı: 'Barış iradesinin somut hukuki düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez görevdir'

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın " Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve edeceğine inanıyorum. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görevdir" ifadeleri aktarıldı.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Görüşmede Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç, demokratik çözüm ve kalıcı barışın geliştirilmesi, sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımlar ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci, tarihi sorumlulukların gecikmeden yerine getirilmesini gerektiren bir aşamadadır. Yasanın çıkmasından sonraki dönemde bu sorumluluk çerçevesinde karşılıklı pratik adımların atılması ve kurulların aktif olarak çalışmaya başlaması büyük önem taşımaktadır. Benim amacım barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesidir. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder.

Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve edeceğine inanıyorum. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görevdir. Barış ve Demokratik Toplum Süreci aynı zamanda Orta Doğu'daki tüm halkların ve inançların barış içinde, özgür ve eşit olarak bir arada yaşamasını hedeflemektedir. Bölgedeki gelişmeler, sürecin hassas dengeler üzerinde işlediğini açıkça göstermektedir ve bunlar süreci doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle muhtemel provokasyonların boşa çıkarılması için bölgedeki sorunların diyalog ve müzakere temelinde ele alınması esas olmalıdır. Rojava'da gerçekleşen olaylar da bu çerçevede değerlendirilmelidir."

Heyet, Öcalan'ın temel yaklaşımının barışın kalıcılaştırılması, demokratik siyasetin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi olduğunu yineleyerek, "Barışın yolu açıktır. Şimdi bu yolu ilerletecek siyasi irade ve pratiği ortaya koyma zamanıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA