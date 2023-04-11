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İMECE YER GÖZLEM UYDUSU'NUN FIRLATMA OPERASYONU ERTELENDİ

İMECE YER GÖZLEM UYDUSU'NUN FIRLATMA OPERASYONU ERTELENDİ

Güncel Haberler

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), İMECE Yer Gözlem Uydusu'nun fırlatma operasyonunun ertelendiğini duyurdu.

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), İMECE Yer Gözlem Uydusu'nun fırlatma operasyonunun ertelendiğini duyurdu.

TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firmasının, fırlatmayı bugün yapmanın mümkün olmadığını resmi olarak bildirdiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, şimdilik bir gün ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saatinin daha sonra bildirileceği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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