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İmamoğlu, siyasi yasak iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Utanç verici

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Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı dava nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir başka davası var mıdır, bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki hakaret davasına ilişkin, "Sonuçta dosya istinafta, alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka şeyler var ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partinin il yönetim kurulu, İmamoğlu'na, Türkiye Belediyeler Birliğindeki makamında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından bir gazeteci, İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanıp, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı, şu anda istinaf aşamasında olan davaya ilişkin bir soru yöneltti.

"UTANÇ VERİCİ BAŞKA BİR DAVA VAR MIDIR?"

Dava kapsamında kendisine siyasi yasak getirileceğine ilişkin iddialarına yanıt veren İmamoğlu, konunun istinafta olduğunu söyleyerek, "Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir başka davası var mıdır, bilmiyorum." diye konuştu.

"UMARIM HIZLICA KARAR ÇIKAR"

İstinaf sürecini takip ettiklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi: "Sonuçta dosya istinafta, alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka şeyler var ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar, boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Burada, 'siyaseten Ekrem İmamoğlu kazançlı çıktı, zararlı çıktı' meselesini konuşmuyorum bile. Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin. Böyle bir dava olmaz. Umarım hızlıca karar çıkar."

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (4)

Murat Celik:

adaleti yönlendirmeyeceksin İmamoğlu adalete sahip çıkacaksın iyi veya kötü

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Sinan Bulduk:

Bay PROJE

7
5
yanıtYanıtla
Sktgdn:

Sen onu git anayasa mahkemesi kararına uymayanlara anlat

6
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