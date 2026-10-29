29 Ekim töreninde yağmur başlayınca Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu! Hatay'da küçük öğrencinin duygulandıran anları

29 Ekim töreninde yağmur başlayınca Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu! Hatay'da küçük öğrencinin duygulandıran anlarıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde yağmur bastırınca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, Atatürk maketi ıslanmasın diye şemsiyesini onun üzerine tuttu. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen o anlar görenleri duygulandırdı.
HATAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı.
YAĞMUR BAŞLAYINCA ŞEMSİYESİNİ MAKETE TUTTU
Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Tören sırasında yağmur başlayınca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, ıslanmaması için Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı