İmamoğlu'ndan fahiş hata! Trabzonspor'u tebrik etmek isterken Şehit Eren Bülbül yerine yanlış fotoğraf kullandı - Haberler

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İmamoğlu'ndan fahiş hata! Trabzonspor'u tebrik etmek isterken Şehit Eren Bülbül yerine yanlış fotoğraf kullandı

Haberler.com - Güncel
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselinde Şehit Eren Bülbül yerine, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde Eren'i canlandıran oyuncu Rahman Başel'in fotoğrafını kullandı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Trabzonspor'un şampiyonluğunu çok sayıda önemli isim kutladı.

TEBRİK MESAJI YAYINLADI

Bu isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir görsel paylaşarak, "Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum." dedi.

İmamoğlu, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselinde Şehit Eren Bülbül yerine onu canlandıran oyuncunun fotoğrafını kullandı

YANLIŞLIKLA OYUNCUNUN FOTOĞRAFINI KULLANDI

Ancak İmamoğlu paylaştığı görselde, 2017'de şehit edilen Eren Bülbül'ün fotoğrafını kullanmak isterken "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde rol alan Rahman Beşel'in fotoğrafını kullandı.

İmamoğlu, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselinde Şehit Eren Bülbül yerine onu canlandıran oyuncunun fotoğrafını kullandı

İmamoğlu'ndan fahiş hata! Trabzonspor'u tebrik etmek isterken Şehit Eren Bülbül yerine yanlış fotoğraf kullandıEren Bülbül

İmamoğlu'ndan fahiş hata! Trabzonspor'u tebrik etmek isterken Şehit Eren Bülbül yerine yanlış fotoğraf kullandıRahman Başel

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Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor, Eren Bülbül, Güncel, Haberler

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