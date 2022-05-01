İmamoğlu'ndan fahiş hata! Trabzonspor'u tebrik etmek isterken Şehit Eren Bülbül yerine yanlış fotoğraf kullandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Trabzonspor'un şampiyonluğunu çok sayıda önemli isim kutladı.

TEBRİK MESAJI YAYINLADI

Bu isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir görsel paylaşarak, "Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum." dedi.

YANLIŞLIKLA OYUNCUNUN FOTOĞRAFINI KULLANDI

Ancak İmamoğlu paylaştığı görselde, 2017'de şehit edilen Eren Bülbül'ün fotoğrafını kullanmak isterken "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde rol alan Rahman Beşel'in fotoğrafını kullandı.

Eren Bülbül

Rahman Başel

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