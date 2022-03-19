İMAMOĞLU: SENKRONİZE ÇALIŞARAK ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Senkronize çalışmanın bugünden sonraki birçok çalışma ortamına ve bir araya gelip masada sorun çözme karakterine örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese de yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, kar yağışıyla ilgili AKOM'da açıklamalarda bulundu.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN" ÇAĞRISI

Kar yağışının ağırlıklı olarak kentin batı bölgelerindeki ilçelerde etkili olduğunu belirten İmamoğlu, vatandaşlara, zaruri haller dışında trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısını yineledi. Metro seferlerini gece 02.00'ye kadar devam ettiğini aktaran İmamoğlu, metrobüsün de 24 saat esasına bağlı olarak hizmetini sürdüreceğini kaydetti. İETT'nin gerekli hallerde ek seferler düzenleyeceğini paylaşan İmamoğlu, Şehir Hatları'nda da herhangi bir sıkıntılı durumun olmadığını ifade etti. Olası trafik sıkışıklığında vatandaşlara ve çalışanlara ulaştırılmak üzere 100 bin kumanya ve 54 bin mobil malzeme hazırlıkları olduğunun altını çizen İmamoğlu, İBB'nin tuz stoklarının da yeterli olduğunu aktardı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel