İmamoğlu, Saraybosna'da: Yurtta Barış, Dünyada Barış

İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraybosna'da Boşnak, Hırvat ve Sırp temsilcilerin bir araya geldiği iftar yemeğinde; "Günül ister ki, dünyadaki bütün kentler huzur ve barış içerisinde olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çok önemli bir emanetidir, her zaman söyleriz ve bu prensip altında yürümeyi kendimize sorumluluk ediniriz: Yurtta barış, dünyada barış" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraybosna'da, "B40 Ağı"na üye ve aday beş kentin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu'nun "Kurucu Başkan" sıfatıyla konuşma yaptığı toplantıda; B40 üyesi Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Kariç ve Bosna-Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'nden Laktasi Belediye Başkan Yardımcısı Darko Stankovic ile B40 adayları Bosna-Hersek kentleri Tuzla Belediye Başkanı Jasmin İmamoviç, Biyelina Belediye Başkanı Ljubisa Petrovic ve Zenica Belediye Başkanı Fuad Kasumoviç de yer aldı.

İMAMOĞLU VE İMAMOVİÇ BİR ARADA

Tuzla Belediye Başkanı Jasmin İmamoviç (Boşnakça İmamoğlu) ile İmamoğlu'nun soy isimlerinin aynı olması, renkli anların yaşanmasına neden oldu. "B40 Balkan Şehirleri Ağı"nı, Balkan şehirleri arasında dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek için inşa ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, birlikteliğin temellerini 29 Kasım 2021'de İstanbul'da attıklarını hatırlattı.

"Balkan şehirleri olarak; yan yana yaşamamıza, aynı coğrafyayı ve aynı kültürel değerleri paylaşmamıza rağmen, yerel yönetimler olarak aramızda iş birliğini ve dayanışmayı geliştirecek kalıcı bir mekanizmamız yoktu" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"ORTAK AKILLA HEPİMİZE YENİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜRETECEK BİR MEKANİZMAMIZ OLMAMIŞTI: Gerçek şu ki; yönetimsel açıdan bakıldığında, İstanbul'un sorunları, Saraybosna'nın, Banja Luca'nın, Atina'nın sorunlarından çok farklı değil. Ancak bunları konuşacağımız, ortak çözümler geliştirebileceğimiz herhangi bir platformumuz yoktu. B40 kurulana kadar iklim krizi, göç, kentsel yoksullukla mücadele, gelir eşitsizliği yerel demokrasi veya dijital dönüşüm gibi hepimizin karşı karşıya olduğu meseleleri ortak bir potada değerlendirecek; ortak akılla hepimize yeni çözüm önerileri üretecek bir mekanizmamız oluşmamıştı.

BALKANLARDA ORTAK GELECEK İÇİN SAĞLAM ZEMİN OLUŞTURDUK: B40'ı, Balkan şehirlerinin eşit ve dostane bir düzlemde temsil edildiği, kapsayıcı ve ortak akılla ortak hedefler gerçekleştirmek için çalıştığı bir platform. İnanıyorum ki, bu sayede Balkanlarda, yerel düzeyde daha iyi çalışan bir iş birliği ve ortak bir iyi gelecek inşa etmeye yönelik çok sağlam bir zemin oluşturduk. Bijeljina, Tuzla ve Zenica belediyelerinin katılımıyla B40 üyesi şehirlerin sayısının 30'a yükselecek. Yerel demokrasi, eğitim yoksulluğu, mülteci sorunu, iklim değişikliği, akıllı şehirler, Askıda Fatura ve benzeri dayanışma örneklerinin çoğaltılması, B40 Ağı şehirleri arasında bir 'Açık Veri Platformu' ve 'B40 Ağı Afet Bilgi Sistemi' kurmak gibi son derece heyecan uyandıran projeler de gündemimizde yer alıyor.

İBB, TAM DESTEK VERMEYE HAZIR: Ana başlıklarıyla değindiğim bu fikirlerin hayata geçirilmesi için, İBB olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm kalbimle inanıyorum ki, bu projeler ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz pek çok proje sayesinde, Balkanlarda daha insan odaklı, daha sıcak, daha etkili bir yerel yönetim ekolü ortaya çıkacaktır. Bizler, mutlu insanların yaşadığı şehirler yaratmak için bu görevlerdeyiz. B40'ın Balkan coğrafyasında kentsel paylaşım, demokrasi ve adalet için önemli bir başlangıç noktası teşkil edeceğine inanıyorum. İnanıyorum ki, B40 Balkan Şehirleri Ağı'nda bir araya gelmemiz, Avrupa perspektifinde buluşmamız, şehirlerimiz için daha aydınlık bir geleceğin yolunu açacaktır."

İmamoğlu ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un da aralarında bulunduğu heyet, yaklaşık 2 saat süren B40 etkinliğinin ardından, toplantının yapıldığı otelde organize edilen iftara katıldı.

İftarda; aralarında Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Özgür Şahin, İsveç Büyükelçisi Johanna Strömquist ve Birleşik Krallık Büyükelçisi Matthew Robert Field'ın da bulunduğu çok sayıda diplomat, belediye başkanı, siyasi parti temsilcisi, kanaat önderleri ve iş insanı bir araya geldi.

İftar sonrasında bir konuşma yapan İmamoğlu, Saraybosna'ya Belediye Başkanı Benjamina Kariç'in daveti ile geldiğini belirtti.

"Sizlere 16 milyon İstanbullunun selamlarını getirdim" diyen İmamoğlu, "Saraybosna, bizler için herhangi bir seyahat rotası, herhangi bir destinasyon değildir. Saraybosna, İstanbul halkının ve biliyorum ki tüm Türkiye vatandaşlarının gönlünde ayrı bir sevdadır" dedi. İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SARAYBOSNA DA İSTANBUL GİBİ: Bu yıl; Müslümanların Ramazan ayı, Musevilerin Hamursuz Bayramı ile Hristiyanların Paskalya Bayramı aynı aya denk geldi. İstanbul'da bu yıl, her üç dine mensup vatandaşlarımız, bambaşka bir maneviyat ortamında, kendi inançlarını huzur içinde yaşadılar. Saraybosna'nın da İstanbul gibi çok kimlikli, çok kültürlü ve çok renkli bir şehir. Tarihin bütün zorluklarına ve her türlü acılarına rağmen, bu zenginliği korumak her iki şehir içinde önemli bir başarıdır. İstanbul ve Saraybosna, ne mutlu ki Ramazan ayını huzur içinde geçiriyor. Günül ister ki, dünyadaki bütün kentler huzur ve barış içerisinde olsun. Mustafa Kemal. Atatürk'ün bize çok önemli bir emanetidir. Her zaman söyleriz ve bu prensip altında yürümeyi kendimize sorumluluk ediniriz: Yurtta barış, dünyada barış.

BÜTÜN MİLLETLERİN BARIŞ İÇİNDE YAŞADIĞI GÜNLER TEMENNİ EDİYORUM: Büyük acılardan sonra Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde çoğulcu bir demokrasi inşa edilmeye çalışıldı ve bunu başardılar. Dolayısıyla demokrasinin güçlendiği, bütün milletlerin bu topraklarda barış içerisinde, özgür bir biçimde yaşandığı günleri temenni ediyorum. Bu noktada bu çaba içerisinde, demokrasi üzerinden her zaman yanınızda olduğumuzu, Saraybosna'nın yanında olduğumuzu belirtmek isterim."