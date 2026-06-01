Ekrem İmamoğlu: "Şimdi Teslim Olma Değil, Cesaretle Yürüme Zamanıdır"

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Siz darbeciyi de yalancıyı da fırsatçıyı da korkakları da çok iyi tanırsınız. Onları gözlerinden tanırsınız. Sözlerinden tanırsınız. Davranışlarından tanırsınız. ve en önemlisi, sandıktan kaçışlarından tanırsınız. Onlar korkun istiyor, susun istiyor, rıza gösterin, demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçin istiyor. Ama şimdi teslim olma değil umutla, cesaretle, azimle ve kararlılıkla yürüme zamanıdır. Güçlü olan sizsiniz, asıl olan sizin iradeniz. Gelecek sizin ellerinizde. Rehberimiz millettir."

Kaynak: ANKA