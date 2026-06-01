Haberler

Ekrem İmamoğlu: "Şimdi Teslim Olma Değil, Cesaretle Yürüme Zamanıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, darbeci, yalancı ve fırsatçıları sandıktan kaçışlarıyla tanıdıklarını belirterek, 'Teslim olma değil, umutla yürüme zamanıdır' dedi.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Siz darbeciyi de yalancıyı da fırsatçıyı da korkakları da çok iyi tanırsınız. Onları gözlerinden tanırsınız. Sözlerinden tanırsınız. Davranışlarından tanırsınız. ve en önemlisi, sandıktan kaçışlarından tanırsınız. Onlar korkun istiyor, susun istiyor, rıza gösterin, demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçin istiyor. Ama şimdi teslim olma değil umutla, cesaretle, azimle ve kararlılıkla yürüme zamanıdır" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Siz darbeciyi de yalancıyı da fırsatçıyı da korkakları da çok iyi tanırsınız. Onları gözlerinden tanırsınız. Sözlerinden tanırsınız. Davranışlarından tanırsınız. ve en önemlisi, sandıktan kaçışlarından tanırsınız. Onlar korkun istiyor, susun istiyor, rıza gösterin, demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçin istiyor. Ama şimdi teslim olma değil umutla, cesaretle, azimle ve kararlılıkla yürüme zamanıdır. Güçlü olan sizsiniz, asıl olan sizin iradeniz. Gelecek sizin ellerinizde. Rehberimiz millettir."

Kaynak: ANKA
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nöbette uyuyan arkadaşının fotoğrafını çekti, olanlar oldu

Gece yarısı hastanede gizlice çektiği fotoğraf hayatını kabusa çevirdi
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Görüntü Türkiye sahillerinden! Dev misafiri görenler çığlığı bastı